Reportage Jubilé de platine d'Elizabeth II : après deux ans de pandémie, le méga-concert donné en l'honneur de la reine fait du bien aux Britanniques

Duran Duran, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Rod Stewart... C'est une pluie de stars qui s'est abattue hier soir sur la scène aménagée devant le palais de Buckingham pour la "Platinum Party" de la reine d'Angleterre, au troisième jour des festivités du jubilé. Mais la plus grande star, c'était Elizabeth II elle-même, qui a ouvert le concert dans une courte vidéo humoristique où la souveraine prend le thé avec l'ours Paddington. "C'est incroyable qu'à 96 ans et après 70 ans sur le trône elle ait encore la capacité de surprendre", écrit sur Twitter le journaliste de la BBC Michael Cowan.

La reine a regardé le concert depuis sa résidence à Windsor, où elle s'est retirée alors que son état de santé l'a empêché d'assister hier à la messe en son honneur. À Londres, des dizaines de milliers de britanniques se sont rassemblés sur le Mall pour regarder le concert géant sur des écrans disposés le long de cette grande avenue qui mène au Palais. C'est le légendaire groupe britannique Queen avec Adam Lambert qui a donné le vrai coup d’envoi de ce méga concert. La foule danse, chante. L’ambiance, c’est Joseph avec son costume aux couleurs de l'Union Jack, le drapeau du Royaume-Uni, qui la décrit le mieux : "Fantastique ! Fabuleuse ! Grace à notre Majesté ! Ce concert nous rassemble tous, s'exclame le Britannique. Il y a deux ans, le Covid avait détruit tout ça, et ce soir regardez ! On est dehors, on s’amuse, les gens sourient. Tout ce jubilé est en fait une merveilleuse idée pour l’Angleterre, le Commonwealth."

"Merci pour la fête"

Après Queen, Graig David, Alicia Keys, ou encore l'icône britannique Rod Stewart enflamment le public. "C’est super !, se réjouit une fidèle spectatrice. On vient à tous les jubilés et la meilleure fête c’est ce soir ! L’atmosphère est géniale. Et après tout ce qu’on a traversé, ça fait du bien d’avoir une fête."

Le Prince Charles monte sur scène, accompagné de son épouse Camilla, et s'adresse à la reine : "Votre Majesté, Maman. Vous continuez à faire l'Histoire". Puis Diana Ross clôt le show, qui aura duré 2h30. Debra, petite couronne en plastique sur la tête, a un message pour la reine Elisabeth : "Merci pour la fête ! On est vraiment fier de vous. C’est un privilège d’avoir une famille royale."