Jubilé d'Elizabeth II : pourquoi la reine n'assistera pas à la messe vendredi matin ?

C'est l'événement du moment ! À Londres (Royaume-Uni), les festivités autour du jubilé de platine d'Elizabeth II battent leur plein vendredi 3 juin. La veille, la reine a toutefois fait savoir qu'elle n'assisterait pas ce vendredi matin à la messe organisée à la cathédrale Saint-Paul. En cause ? "Un léger inconfort", nous apprend un communiqué de Buckingham.

Une annonce surprise

"Ici, on nous explique que la reine a pris beaucoup de plaisir dans les célébrations d'hier. Elle a notamment apprécié la parade aérienne. Mais en effet, au fil de cette longue journée, elle a senti de l'inconfort et c'est avec beaucoup de réticence et de regret qu'elle doit renoncer à venir [...] pour participer à un office religieux organisé en son honneur. Un office qui vise à la remercier pour ses 70 ans de règne", explique en direct sur place la journaliste Lise Vogel. Une annonce qui a créé la surprise, car cet office était l'un des temps forts de ce jubilé de platine. Son fils, le prince Charles présidera cette cérémonie.