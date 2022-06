Jubilé de platine d'Elizabeth II : concert géant, défilé militaire, "big lunch"... Le programme pour célébrer les 70 ans de règne de la reine

Une longévité jamais égalée dans la monarchie britannique. Le Royaume-Uni et les pays du Commonwealth (plus d'une cinquantaine d'Etats) se préparent à célébrer le jubilé de platine de la reine Elizabeth II, qui marque les 70 ans de règne de la souveraine. Si des événements sont organisés dans tout le royaume depuis le 6 février, jour officiel du couronnement de la reine, les principales festivités se dérouleront du 2 au 5 juin pour profiter du beau temps.

Pour cet anniversaire, le gouvernement a investi 28 millions de livres (33 millions d'euros) et un jour férié spécial a été décrété le 3 juin pour que tous les sujets de Sa Majesté puissent participer à la fête. Voici les principaux rendez-vous du jubilé.

Le 2 juin : coup d'envoi des festivités avec un défilé militaire et l'allumage de fanaux

• Le défilé "Trooping the Colour". Plus de 1 400 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens se réuniront lors de la traditionnelle parade militaire marquant l'anniversaire du couronnement officiel de la reine, explique le site de la monarchie britannique*. Le cortège partira du palais de Buckingham, à Londres, et descendra jusqu'à la Horse Guards Parade de l'autre côté de la grande avenue The Mall, où il sera rejoint par des membres de la famille royale à cheval et en carrosse. Selon plusieurs médias britanniques*, pour la première fois en 70 ans, la reine n'assistera pas au salut royal et à la revue des troupes militaires. Début mai, le palais avait prévenu qu'Elizabeth II était diminuée par des "problèmes de mobilité".

Répétition du défilé "Trooping the Colour" à Londres, le 21 mai 2022. (GUY BELL / SHUTTERSTOCK / SIPA)

Le défilé se terminera par le traditionnel défilé aérien de la Royal Air Force, auquel la reine et sa famille assisteront depuis le balcon du palais de Buckingham. Cette année, seuls les membres de la famille qui "effectuent des engagements publics officiels au nom de la reine" seront présents. Au total, 18 membres, dont le prince héritier Charles et sa femme Camilla, ainsi que son fils William, son épouse Kate et leurs trois enfants, sont attendus au balcon.

Le prince Harry et sa femme Meghan, qui se sont mis en retrait de la monarchie, ainsi que le prince Andrew, accusé d'agression sexuelle dans l'affaire Epstein, ont été privés de cérémonie.

• Les "Platinum Jubilee Beacons". Comme pour tous les mariages, couronnements et anniversaires, des fanaux ("beacons" en anglais) seront allumés dans 1 500 endroits (au sommet de montagnes, d'églises, le long de la plage...) à travers le Royaume-Uni, les îles anglo-normandes, l'île de Man et dans les territoires britanniques d'outre-mer, précise la BBC*. Pour la première fois, les capitales des pays du Commonwealth allumeront également leurs fanaux. Un phare spécial sera allumé dans un arbre de 21 mètres de haut* à 21 heures au palais de Buckingham.

Le 3 juin : service d'action de grâce à la cathédrale St Paul

La reine étant le gouverneur suprême de l'Eglise d'Angleterre, un service d'action de grâce ("Service of Thanksgiving") aura lieu samedi matin à la cathédrale St Paul de Londres. Il comprendra des lectures bibliques, des hymnes et des chants pour remercier la monarque pour son règne et sa foi. La plus grosse cloche d'église du pays*, Great Paul, sonnera pour l'occasion. Fabriquée en 1882, la cloche avait arrêté de sonner dans les années 1970 en raison d'un problème mécanique, mais elle a été restaurée en 2021. Cette sonnerie sera suivie d'un carillon de cloches.

Le 4 juin : une course hippique prestigieuse et un concert géant

• Le Derby d'Epsom. La reine, grande amatrice d'équitation, comme d'autres membres de sa famille, participera à cette prestigieuse course hippique de plat. Depuis 1780, le Derby d'Epsom a permis aux meilleurs pur-sang d'acquérir une célébrité, selon un site spécialisé britannique*.

• La "Platinum Party" à Buckingham. Organisé par la BBC et diffusé en direct sur ses antennes, ce concert sera animé par Kirsty Young et Roman Kemp devant le palais royal. Quelque 22 000 spectateurs sont attendus pour voir Diana Ross, Duran Duran, Sir Rod Stewart, Alicia Keys, Hans Zimmer, Andrea Bocelli, Mabel ou encore Sam Ryder, candidat britannique de l'Eurovision 2022. Elton John devrait également se produire lors d'une performance enregistrée à l'avance.

Le concert durera 2h30 et se déroulera sur trois scènes. Des projections 3D seront diffusées sur le palais, précise la BBC*.

Outre les stars de la musique, des célébrités du cinéma, de la télévision et du sport sont attendues, telles que Sir David Attenborough (journaliste scientifique), Emma Raducanu (joueuse de tennis), David Beckham, Stephen Fry (comédien et réalisateur) et Dame Julie Andrews (interprète de Mary Poppins). Certains seront là en personne, d'autres interviendront en visioconférence. Selon la BBC, la soirée sera placée sous le thème "nés ou ayant évolué au cours du règne de Sa Majesté", dont la mode, le sport, l'environnement, la musique pop et les comédies musicales.

Le 5 juin : "big lunch", défilé d'art et concert d'Ed Sheeran

• Le "Big Jubilee Lunch". Les citoyens sont invités à organiser des déjeuners dans leur quartier afin de célébrer le jubilé. Des milliers d'événements ont déjà été recensés sur le site de l'événement*, avec des fêtes de rue, des barbecues, des pique-niques, des concours de la plus grande tablée... Des "big lunchs" ("grands déjeuners" en français) sont aussi prévus au Canada*, au Brésil, en Nouvelle-Zélande, au Japon ou bien en Afrique du Sud. Cette année, les couleurs du Big Jubilee Lunch sont le rouge, le blanc et le bleu. Lors du jubilé de diamant de la reine (60 ans de règne), en 2012, plus de 8,5 millions de personnes avaient participé à ces repas.

Un déjeuner de rue organisé à Picadilly (Londres) à l'occasion du Jubilé de diamant d'Elizabeth II, célébrant les 60 ans de règne de la reine, le 3 juin 2012. (DANIEL SORABJI / AFP)

Pour cette occasion, les convives sont invités à reproduire et à déguster le pudding de platine, un gâteau roulé au citron qui a remporté le concours de pudding organisé pour l'occasion. Les ingrédients du succès ? Une génoise roulée, surmontée de St Clement's jelly (une confiture d'oranges et citrons), crème pâtissière au citron, amaretti (biscuits italiens aux amandes), coulis de mandarine, crème fouettée, écorces d'oranges et copeaux de chocolat.

• Le "Platinum Jubilee Pageant". Ce défilé d'artistes auquel participeront plus de 5 000 personnes venues de tout le Royaume-Uni se déroulera sur The Mall. Il clôturera ces quatre jours de célébrations et combinera "arts de rue, théâtre, musique, cirque, carnaval et costumes" en hommage au règne d'Elizabeth II, précise le site visitbritain*. Une meute de vingt marionnettes de corgis, le chien favori de la reine, prendra également part au spectacle. La parade réservera aussi une place de choix aux chevaux, grande passion de la souveraine, en représentant dix des équidés ayant compté dans la vie d'Elizabeth II.

Des marionnettes corgis créées pour le Jubilé de platine de la reine Elizabeth II, à Coventry (Angleterre), le 5 mai 2022. (KIRSTY WIGGLESWORTH / AP / SIPA)

Une gigantesque marionnette représentant Lady Godiva, créée pour les JO de Londres en 2012, participera à la parade. La procession évoquera également le traditionnel comptage des cygnes sur la Tamise et à l'aide de bateaux qu'aimait le prince Philip, l'époux de la reine mort en avril 2021 à l'âge de 99 ans.

Enfin, le chanteur Ed Sheeran donnera un ultime concert au palais de Buckingham au terme de cette grande parade.

* Ces liens renvoient vers des contenus en anglais.