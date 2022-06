EN IMAGES. Jubilé de platine de la reine Elizabeth II : revoyez les temps forts des festivités de jeudi

Les célébrations marquant les 70 ans de règne d'Elizabeth II se déroulent de jeudi à dimanche dans tout le royaume.

Avec fanfares, fêtes et parades, les Britanniques célèbrent pendant quatre jours les 70 ans de règne de leur souveraine. Jamais aucun monarque britannique n'a régné aussi longtemps qu'Elizabeth II, montée sur le trône à l'âge de 25 ans, le 6 février 1952.

>> Jubilé de platine d'Elizabeth II : suivez notre direct

Les festivités dans tout le Royaume-Uni ont commencé jeudi 2 juin par la traditionnelle parade militaire annuelle du "Salut aux couleurs", à Londres. Un "Trooping the Colour" auquel ont participé le prince Charles, le prince William et la princesse Anne, en uniforme et à cheval. Devenue rare en public en raison de sa santé déclinante, la reine a été acclamée par des dizaines de milliers de personnes lorsqu'elle est apparue au balcon de Buckingham Palace. La famille royale, limitée aux seuls membres qui ont des fonctions officielles et leurs enfants, ont également fait une apparition sur le balcon du palais royal, lors du défilé aérien.

Vendredi, une messe d'action de grâce sera célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Samedi, un grand concert sera organisé devant Buckingham palace, avec, parmi les têtes d'affiche, Alicia Keys, Queen et Diana Ross. Dimanche, des millions de Britanniques sont attendus pour participer à des milliers de déjeuners de quartier et fêtes de rues.