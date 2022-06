Jubilé d'Elizabeth II : entre la reine et les chevaux, "c’est la passion d’une vie"

C'est dans une ruelle pavée, discrète qu'il faut s'arrêter, à deux pas de Buckingham Palace : dans ce petit lotissement, où d‘anciens boxes sont convertis en logements, les habitants vivent au rythme des chevaux et connaissent bien la passion de la reine pour les chevaux.

Parmi eux, Castie, qui conserve l’esprit du lieu avec son "poney club". Elle pourrait ainsi écrire un livre sur la Reine et son cheval personnel. "Sa jument s’appelle Emma, en France vous les appelez double poneys. Elle mesure environ 1m45 au garot. C'est un cheval costaud de la race Fell, typiquement locale car la Reine a toujours été là pour faire la promotion des chevaux au pur sang britannique."

La reine Elizabeth montant sur un cheval, en avril 2002, dans les jardins de Windsor. (ADRIAN DENNIS / AFP)

Ainsi, la reine Elizabeth II était apparue tout sourire, vendredi 13 mai dernier, à un prestigieux concours équestre à Windsor, à une quarantaine de kilomètres de Londres, après avoir manqué l'ouverture de la nouvelle session parlementaire pour raison de santé. La souveraine de 96 ans avait alors été photographiée à son arrivée au "Royal Windsor Horse Show", assise sur le siège passager avant d'une Range Rover. Plusieurs de ses chevaux ont concouru dont Balmoral Leia, une jument grise de 5 ans, qui a gagné et a ensuite été sacrée championne suprême.

Un amour pour le galop qui force le respect, même si Elizabeth II n'assistera pas au derby d'Epsom ce samedi, l'une des plus prestigieuses courses hippiques au monde.

Mais Sarah, une habitante du quartier, reste bien au fait des activités hippiques de la reine. "Elle montait encore l’an passé, ce qui est incroyable à plus de 90 ans. C’est assez impressionnant mais c’est la passion d’une vie et je crois bien qu’elle a cette passion au fond d’elle..."

