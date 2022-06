DIRECT. Jubilé d'Elizabeth II : un deuxième jour avec Harry et Meghan, mais sans la reine

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #JUBILE

: La reine Elizabeth II se fraye un chemin jusqu'aux unes des quotidiens régionaux puisque Ouest France et L'Est Républicain la mettent en une.













: Si la reine Elizabeth II ne sera pas à la messe célébrant les 70 ans de son règne, l'office doit marquer la première apparition publique du prince Harry et de sa femme Meghan au Royaume-Uni depuis leur départ pour la Californie il y a deux ans. Après les tensions familiales de ces deux dernières années, tous les gestes et regards lors de cette messe vont être scrutés et disséqués.

: On ouvre avec le traditionnel point sur l'actualité.



• Joe Biden a fustigé le refus "inadmissible" de la majorité des sénateurs républicains de renforcer la réglementation sur les armes à feu. Il a aussi appelé à "interdire" la vente de fusils d'assaut et de chargeurs à haute capacité aux particuliers.





• C'est le 100e jour de guerre en Ukraine et l'armée russe resserre son emprise dans l'Est, son objectif prioritaire. Trois mois après le début de l'invasion, les forces russes contrôlent actuellement "environ 20%" du territoire ukrainien, soit près de 125 000 km2, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.



• Emmanuel Macron a annoncé vouloir généraliser à tout le territoire "l'école du futur", une expérimentation pédagogique menée à Marseille, ainsi que le retour des maths en "option" en classe de première, esquissant la feuille de route du nouveau ministre de l'Éducation Pap Ndiyae pour la rentrée. Le chef de l'Etat a par ailleurs annoncé le retour des mathématiques "en option", "non obligatoire", en classe de première dès la rentrée prochaine.



• Les festivités du jubilé de platine d'Elizabeth II se poursuivent aujourd'hui. Acclamée par la foule au balcon de Buckingham, la reine, à la santé fragile, n'assistera pas, en raison d'"un certain inconfort", au service religieux.



• Les 936 000 candidats qui ont émis des vœux sur la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur Parcoursup ont pris connaissance à 19 heures des premières réponses attendues. Ils ne disposent que de six jours pour y répondre. Franceinfo répond à cinq questions sur cette phase décisive pour les candidats.



• Place aux demi-finales hommes avec les rencontres entre Rafael Nadal et l'Allemand Alexander Zverev à partir de 14h30 sur le court Philippe-Chatrier. Puis, ce sera au tour du Norvégien Casper Ruud et du Croate Marin Cilic de s'affronter.