Royaume-Uni : la reine Elizabeth II souriante à Windsor lors d'une rare apparition publique

Voilà qui devrait (un peu) rassurer les fans de la couronne britannique. La reine Elizabeth II est apparue tout sourire, vendredi 13 mai, à un prestigieux concours équestre à Windsor (Royaume-Uni), après avoir manqué l'ouverture de la nouvelle session parlementaire pour raison de santé. Passionnée de chevaux, la souveraine de 96 ans a été photographiée, visiblement détendue, à son arrivée au "Royal Windsor Horse Show", près du château de Windsor, à l'ouest de Londres, où elle réside désormais.



Portant des lunettes aux verres tintés et un cardigan bleu foncé, elle était assise sur le siège passager avant d'une Range Rover. Elle a été vue en train d'échanger quelques mots et de plaisanter avec un petit groupe de personnes depuis la vitre baissée de la voiture. Plusieurs de ses chevaux ont concouru dont Balmoral Leia, une jument grise de 5 ans, qui a gagné et a ensuite été sacrée championne suprême.

Sa dernière apparition publique remontait au 29 mars

Après la victoire de sa jument, la reine est rentrée au château de Windsor, puis est retournée plus tard au concours hippique où elle a rejoint le comte et la comtesse de Wessex. La reine a été aperçue utilisant une canne alors qu'elle se dirigeait vers son siège dans la loge royale.

En raison de difficultés à se déplacer et sur le conseil de ses médecins, Elizabeth II avait renoncé mardi à prononcer le traditionnel discours du trône marquant une nouvelle session parlementaire, pour la troisième fois seulement en soixante-dix ans de règne. Elle avait été remplacée pour la première fois par le prince héritier Charles, 73 ans, apportant un nouveau signe de la transition en marche pour la monarchie britannique sous l'effet de ses problèmes de santé.

Sa dernière apparition publique remontait au 29 mars quand elle avait assisté au service d'actions de grâce pour son défunt mari, le prince Philip, mort à 99 ans en 2021.