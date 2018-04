EN IMAGES. La nuit où la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont décidé de frapper la Syrie

Dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 avril, Damas et Homs ont fait l'objet de frappes aériennes.

Il est trois heures du matin, heure française, lorsque Donald Trump annonce des frappes aériennes contre la Syrie. Au même moment, un correspondant de l'AFP entend retentir les détonations à Damas. Dans la nuit du 13 au 14 avril, les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont coordonné une opération militaire contre le régime de Bachar Al-Assad. Une réponse directe à l'attaque chimique présumée menée sur des civils à Douma, dans la Ghouta orientale, le 7 avril 2018.

Des centres de recherches militaires et des entrepôts d'armements chimiques ont été visés par les missiles à Damas et Homs. "C'est la capacité de développer, de mettre au point et de produire des armes chimiques qui est atteinte", a précisé Florence Parly, la ministre des Armées, lors d'une déclaration à l'Elysée. Une opération dont s'est félicité Donald Trump : "Mission accomplie", a-t-il tweeté, samedi. De leur côté, la Russie, la Syrie et l'Iran ont condamné ces frappes et des manifestations pro-régime ont commencé à Damas.

Franceinfo vous résume en images cette nuit de frappes et les réactions qu'elle a provoquées.