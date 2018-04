Syrie : ce que l'on sait de l'opération militaire des Etats-Unis, de la France et du Royaume-Uni

Les trois pays ont mené des frappes aériennes contre plusieurs cibles syriennes, en réponse à l'attaque chimique présumée menée par le régime de Bachar Al-Assad à Douma. L'opération est terminée et aucune nouvelle frappe n'est prévue dans l'immédiat.

Une opération militaire a été menée contre la Syrie par les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni. Ces trois pays entendent punir le régime de Bachar Al-Assad qu'ils accusent d'avoir mené une attaque à l'arme chimique contre des civils en Ghouta orientale. "Une opération conjointe est en cours avec la France et le Royaume-Uni, nous les remercions tous les deux", a déclaré Donald Trump, qui s'exprimait à la Maison Blanche, vendredi 13 avril.

Au moment même où le président américain s'exprimait, plusieurs détonations ont été entendues à Damas, selon des correspondants de Reuters et de l'AFP sur place. Des témoins disent à l'AFP avoir vu des colonnes de fumée s'élever du nord-est de Damas. Cette vague de frappes, dont il reste à déterminer le nombre, est terminée, ont ajouté les autorités américaines moins d'une heure plus tard.

Quelle est l'ampleur des frappes menées en Syrie ?

L'intervention a visé "des cibles multiples" avec "des types de munitions divers", a indiqué un responsable américain, qui a notamment évoqué le recours à des missiles de croisière Tomahawk. "Des frappes occidentales ont visé des centres de recherche scientifique, plusieurs bases militaires et des locaux de la garde républicaine à Damas et ses environs", a pour sa part rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le chef du Pentagone a déclaré que ces frappes des Etats-Unis et de ses alliés ont plus lourdement frappé la Syrie que lors des tirs de missiles d'avril 2017, contre une base militaire syrienne.

Le président français Emmanuel Macron, de son côté, a annoncé dans un communiqué avoir "ordonné aux forces armées françaises d’intervenir" avec une réponse "circonscrite aux capacités du régime syrien permettant la production et l'emploi d'armes chimiques". Une courte vidéo diffusée dans la nuit sur le compte Twitter de l'Elysée montre le décollage de plusieurs avions de chasse Rafale d'une base qui n'est pas identifiée. Aucun autre détail n'était disponible pour le moment.

Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron : https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC — Élysée (@Elysee) 14 avril 2018

La ministre des Armées, Florence Parly, a pour sa part diffusé sur son compte Twitter la photo d'un Rafale en phase de décollage. Le ministère n'avait pas apporté plus de précisions à ce stade. Les Rafale sont dotés de missiles Scalp.

Cette nuit, sur ordre du Président de la République, les armées françaises, en étroite coordination avec les armées américaines et britanniques, ont mené une opération en Syrie. pic.twitter.com/gAvclwA8r3 — Florence Parly (@florence_parly) 14 avril 2018

Londres a annoncé que des frappes britanniques ont visé un "complexe miliaire" près de Homs. Selon le ministère britannique de la Défense, quatre avions de combat Tornado ont pris part aux frappes. Des missiles Shadow ont été utilisés contre un site militaire situé à 24 km à l'ouest de la ville de Homs et éloigné de tout groupement d'habitations de population civile.

Comment réagissent la Syrie et la Russie ?

"La défense anti-aérienne syrienne" est entrée en action contre "l'agression américaine, britannique et française", a affirmé la télévision d'Etat syrienne, ajoutant que treize missiles avaient été abattus au sud de Damas. Plus généralement, les médias d'Etat dénoncent une "agression et une violation flagrante du droit international". Cette opération militaire occidentale est "vouée à l'échec", a par ailleurs martelé le régime syrien.

La Russie n'a pas été prévenue à l'avance de ces frappes, a indiqué le chef d'état-major américain, Joe Dunford, qui ajoute que les alliés ont pris soin d'éviter de toucher les forces russes, massivement présentes dans le pays. Malgré tout, Moscou est rapidement monté au créneau après cette intervention. L'ambassadeur russe à Washington, Anatoli Antonov, estime que ces frappes sont une "insulte au président russe", dans un communiqué. "Nous avions averti que de telles actions appelleraient des conséquences (...). Nos mises en garde ont été ignorées."

Quel est le message de Washington, Paris et Londres ?

Donald Trump a affirmé que l'objectif des opérations "était d'établir une dissuasion forte contre la production, la prolifération et l'emploi d'armes chimiques". Il a exhorté Moscou "à quitter la voie sinistre" du soutien à Bachar Al-Assad. Le président américain a également déclaré que la Russie avait "trahi ses promesses" de 2013 sur l'élimination des armes chimiques syriennes.

Par ailleurs, Donald Trump a mis en garde l'Iran et la Russie, qui ont déployé des milliers d'hommes et du matériel pour aider Bachar Al-Assad à reconquérir le pays, contre leurs liens avec la Syrie. Il a aussi estimé que le sort des pays de la région était entre les mains de leurs habitants, et qu'aucune intervention militaire américaine ne pourrait, à elle seule, apporter une "paix durable".

"Nous ne pouvons pas tolérer la banalisation de l’emploi d’armes chimiques, qui est un danger immédiat pour le peuple syrien et pour notre sécurité collective", a pour sa part estimé Emmanuel Macron, dans un communiqué de l'Elysée. La Première ministre britannique, Theresa May, a affirmé qu'il n'y avait "pas d'alternative à l'usage de la force".

De nouvelles frappes sont-elles prévues ?

Cette première vague de frappes est terminée, ont annoncé les autorités américaines moins d'une heure après le début des opérations, et il n'y a pas d'autres frappes prévues pour l'instant, a ajouté le ministre américain de la Défense, James Mattis. Tout en dénonçant les attaques chimiques "monstrueuses" menées par le régime de Damas, Donald Trump a promis que l'intervention comprenant des "frappes de précision" durerait "aussi longtemps qu'il le faudrait".

Côté français, Emmanuel Macron a précisé que, "conformément à l’article 35, alinéa 2, de la Constitution, le Parlement sera informé et un débat parlementaire sera organisé, suite à cette décision d’intervention de nos forces armées à l'étranger".