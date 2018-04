Les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni lancent des frappes contre le régime syrien, après l'attaque à l'arme chimique en Ghouta orientale

"La ligne rouge fixée par la France en mai 2017 a été franchie", a annoncé Emmanuel Macron dans la nuit.

"La ligne rouge fixée par la France en mai 2017 a été franchie." Une semaine après les accusations d'attaque à l'arme chimique à Douma, en Ghouta orientale, Emmanuel Macron a annoncé que la France, les Etats-Unis et le Royaume-Uni avaient formé une coalition internationale pour frapper la Syrie, dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 avril.

"Les faits et la responsabilité du régime syrien [sur l'utilisation d'armes chimiques] ne font aucun doute, justifie le président de la République. J’ai donc ordonné aux forces armées françaises d’intervenir cette nuit, dans le cadre d’une opération internationale menée en coalition avec les Etats-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni et dirigée contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien."

"Notre réponse a été circonscrite aux capacités du régime syrien permettant la production et l’emploi d’armes chimiques", ajoute Emmanuel Macron dans un communiqué envoyé peu après 3 heures du matin. L'opération militaire en cours vise des "cibles multiples" à l'aide de "munitions diverses", ont pour leur part indiqué des responsables de l'administration américaine auprès de l'AFP.

La télévision d'Etat syrienne dénonce une "agression américaine"

Plusieurs fortes explosions ont été entendues, samedi 14 avril, dans la capitale syrienne Damas survolée par des avions, ont constaté des correspondant de l'AFP et de Reuters. La télévision d'Etat a dénoncé une "agression américaine" en Syrie "en coopération avec la France et la Grande-Bretagne", et ajouté que la défense syrienne avait abattu 13 missiles au sud de Damas.

"Il y a peu de temps, j'ai ordonné aux forces armées des Etats-Unis de lancer des frappes de précision contre des cibles associées aux capacités chimiques militaires du dictateur syrien Bachar al Assad, avait déclaré Donald Trump peu avant le communiqué d'Emmanuel Macron, lors d'une courte allocution à la Maison Blanche. "Une opération combinée est en cours avec la France et le Royaume Uni, nous les remercions tous les deux", a-t-il ajouté.

Donald Trump a promis que l'opération durera "aussi longtemps qu'il le faudra". La Russie doit décider si elle poursuit le long de "cette voie sinistre" ou si elle se joint aux nations civilisées, a ajouté le président des Etats-Unis.