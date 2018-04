DIRECT. Frappes occidentales contre la Syrie : Damas dénonce une "agression barbare et brutale"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SYRIE

: L'opération militaire occidentale en Syrie provoque de nombreuses réactions dans la région. Sans surprise, Israël estime que ces frappes sont justifiées et qu'elles constituent un "signal important" envoyé à l'Iran, à la Syrie et au Hezbollah libanais.

: @anonyme Selon le ministère russe de la Défense, 12 missiles de croisière ont été tirés sur un aérodrome situé près de Damas et tous ont été interceptés par la défense antiaérienne syrienne.

: Que veut dire le significatif dans le message ?? 10, 20% ou plus ??

: Moscou affirme qu'aucun des missiles occidentaux n'a touché les zones couvertes par les défenses aériennes de la Russie. Toujours selon la Russie, les missiles occidentaux ont été tirés depuis des navires américains en mer Rouge, par des avions volant au-dessus de la Méditerranée et par des bombardiers stratégiques américains venus de la base aérienne d'Al-Tanf, dans le sud-est de la Syrie.

: Selon le ministère russe de la Défense, les Etats-Unis et leurs alliés ont tiré plus de 100 missiles sur la Syrie, et "un nombre significatif" d'entre eux ont été interceptés par les forces syriennes. Le ministère affirme que les installations russes de défense aérienne stationnées en Syrie n'ont pas été utilisées.