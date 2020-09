VIDEO. Hayat : la menace fantôme

Est-elle toujours vivante ? Et dangereuse ? C’est la grande absente du procès des attentats de janvier 2015 qui s’ouvre dans quelques jours : Hayat Boumeddiene, veuve du tueur Amedy Coulibaly devenue l’égérie de Daech, unique femme parmi les quatorze suspects renvoyés aux assises.

Enfuie de Syrie ?

On la donnait pour morte mais une "revenante" a récemment déclaré aux policiers qu’elle s’était enfuie du camp Al-Hol au nord-ouest de la Syrie et vivrait cachée parmi les derniers fidèles de l’organisation Etat islamique. Enquête sur la jihadiste française la plus recherchée de France.

Une enquête de Rola Tarsissi et Julien Daguerre diffusée dans "Complément d'enquête" le 3 septembre 2020.

