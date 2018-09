Attentat en Iran : qui se cache derrière cette attaque ?

Deux groupes ont revendiqué l'attentat survenu samedi 22 septembre en Iran. Qui dit vrai ? En plateau, Étienne Leenhardt tente de faire le point. "Vous vous souvenez, l'État islamique a déjà frappé en Iran. C'était l'année dernière. [...] Une attaque spectaculaire au Parlement, 18 morts. Le groupe État islamique dit en substance à l'Iran : 'Vos troupes soutiennent militairement les régimes que nous combattons en Irak, en Syrie. Nous sommes capables de porter la guerre chez vous'", explique le journaliste dans un premier temps.

Les autorités iraniennes accusent l'Arabie saoudite

"Mais les experts de la région, sur cette attaque d'aujourd'hui, sont assez sceptiques sur la crédibilité de la revendication de l'État islamique [samedi 22 septembre au soir], confie Étienne Leenhardt. Un deuxième groupe séparatiste, soutenu par l'Arabie saoudite, revendique également l'attentat. "C'est un groupe qui sévit précisément dans la région où a eu lieu l'attaque d'aujourd'hui, la région d'Ahvaz. Ce groupe s'appelle la Résistance nationale d'Ahvaz. On est le long de la frontière de l'Irak. C'est un groupe sunnite et on rentre là dans le fameux clivage religieux, mais aussi clivage politique : cette guerre d'influence entre l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite. [...] Les autorités iraniennes accusent directement l'Arabie saoudite de financer ce groupe", explique le journaliste.

