Terrorisme : un attentat en Iran revendiqué par l'État islamique

Comme chaque année, les Iraniens célébraient ce samedi 22 septembre l'anniversaire du début de la guerre contre l'Irak en 1980. Des défilés militaires étaient organisés à Téhéran ou à Ahvaz, dans le sud-ouest du pays. Mais dans la matinée, les commémorations ont été la cible d'un attentat filmé en direct par la télévision. Des coups de feu, suivis d'un moment de panique et de confusion. Le bilan provisoire est lourd : au moins 29 morts et 57 blessés, dont des enfants. Les assaillants : un commandant de quatre hommes qui seraient tous morts, abattus par les forces de l'ordre.

Une attaque revendiquée par le groupe État islamique

Ils se seraient fait passer par des militaires comme le raconte un soldat blessé : "On a soudain réalisé que des hommes armés portaient de faux vêtements militaires et qu’ils attaquaient nos camarades derrière la scène". Sur les réseaux sociaux, Mohammad Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, accuse "les parrains régionaux du terrorisme", sous-entendu les Saoudiens, "et leurs maîtres américains". Mais dans l'après-midi, l'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Le président iranien a promis une réponse terrible à cet attentat.

