Prison à perpétuité : la réaction de la jihadiste française Mélina Boughedir

La Française Mélina Boughedir a été condamnée ce dimanche 3 juin au matin à la prison à perpétuité par le tribunal de Bagdad (Irak) pour appartenance à l'organisation État islamique. Hugues Huet, journaliste de France 2, a pu échanger brièvement avec elle. "Quelques instants après ce verdict qui la condamne à 20 ans de réclusion criminelle effective, nous avons pu discuter, échanger quelques mots avec Mélina Boughedir. Elle était en cellule, nous lui avons parlé à travers les barreaux. Sa première réaction a été l'incompréhension", explique le journaliste Hugues Huet, en duplex depuis Bagdad.

"Pourquoi une peine aussi lourde ?"

"Je ne comprends pas une telle sévérité. Je me suis toujours entretenue avec les autorités judiciaires, je ne leur ai rien caché. Pourquoi une peine aussi grave, aussi lourde ?", a-t-elle réagi.. "Ensuite, et surtout, Mélina Boughedir a très peur de ne plus revoir ses enfants, les trois enfants qui ont été expatriés vers la France et qui sont en partie confiés à sa famille. Mélina Boughedir ne pleurait pas, mais étant visiblement sous le choc d'une condamnation qui a l'air de la dépasser", conclut-il.

