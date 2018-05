Paris : une "ambiance assez lourde" dans le quartier de l'Opéra, au lendemain de l'attaque

"L'ambiance est assez lourde dans le quartier de l'Opéra [Paris] ce dimanche 13 mai au matin", rapporte le journaliste Clément Weill-Raynal au lendemain de l'attaque terroriste au couteau qui a fait un mort et quatre blessés, samedi 12 mai au soir. "Il faut d'ailleurs savoir qu'une cellule psychologique a été ouverte ce matin à l'Hôtel-Dieu pour les habitants du quartier, des habitants forcément traumatisés", fait remarquer le journaliste.

"C'est terrible"

Le journaliste poursuit : "J'ai croisé une femme âgée qui m'a dit qu'elle n'avait pas dormi de la nuit, 'on sait que tout cela existe, mais quand cela survient en bas de chez vous, c'est terrible'. On ressent aussi une volonté de reprendre malgré tout une vie quotidienne : le patron de la brasserie 'L'Entente', juste derrière moi, et devant laquelle le jihadiste a été abattu, a tenu à ouvrir coûte que coûte son établissement, rendez-vous des bruncheurs du quartier. J'y ai croisé un père avec ses deux fillettes, il vient ici tous les dimanches, il a apporté pour les circonstances un petit bouquet de fleurs blanches, mais il m'a surtout confié qu'il avait clairement expliqué à ses filles âgées d'à peine dix ans ce qu'il s'est passé hier, afin dit-il, 'qu'elles sachent dans quelle société elles vont vivre'".