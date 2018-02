Ce que l'on sait de Mélina Boughedir, la jihadiste française qui va être expulsée d'Irak

La jeune femme de 27 ans a été condamnée pour "entrée illégale en Irak". Elle avait été arrêtée à Mossoul, ancien bastion du groupe Etat islamique, avec ses quatre enfants, dont trois ont déjà été rapatriés en France.

La justice irakienne a ordonné son expulsion. La jihadiste française Mélina Boughedir a été condamnée pour "entrée illégale en Irak", lundi 19 février. La jeune femme de 27 ans doit prochainement être expulsée vers la France car elle a écopé de sept mois de prison, une peine couverte par sa détention préventive. Voici ce que l'on sait d'elle.

Elle est mère de quatre enfants

Mélina Boughedir est née à Melun (Seine-et-Marne), selon Le Parisien. Avant son départ pour la zone irako-syrienne, elle résidait à Nanterre (Hauts-de-Seine) avec son époux Maximilien Thibaut et leurs enfants.

En 2015, la famille part rejoindre le groupe Etat islamique et arrive à Raqqa (Syrie), la capitale autoproclamée de l'organisation terroriste. "Je suis restée quatre jours en Syrie, puis je suis venue à Mossoul [dans le nord de l'Irak] avec mon mari et mes enfants", a-t-elle expliqué. C'est là que Mélina Boughedir et ses enfants ont été arrêtés, le 8 juillet 2017, à la fin de la bataille qui a libéré la ville. Lors de leur capture, ils étaient affamés dans les décombres de la cité.

Trois des enfants, deux fillettes de 3 ans et 8 ans et le garçon de 5 ans, ont été rapatriés en France, en décembre. Le quatrième enfant, âgé de seulement quelques mois, est resté avec sa mère en Irak.

Elle est l'épouse d'un homme radicalisé

Vincent Brengarth, l'avocat de Mélina Boughedir, a précisé sur RTL ne pas avoir rencontré sa cliente, mais a affirmé qu'elle "regrettait son départ" et qu'"elle était sous l'influence de son compagnon".

Le père des enfants de Mélina Boughedir, Maximilien Thibaut, était connu des services de justice et de renseignements français. Il faisait "partie de Forsane Alizza, groupuscule islamiste dissout en 2012 par le ministère de l'Intérieur", selon Le Figaro. En juillet 2015, il avait été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis et était présenté comme un "membre actif" de l'organisation.

Pendant son procès en Irak, elle a affirmé que son mari était "cuisinier chez Daech [acronyme en arabe du groupe Etat islamique]" et qu'il avait été tué lors de la bataille de Mossoul. D'après elle, son mari est parti chercher de l'eau, mais n'est jamais revenu.

Elle est suspectée d'appartenir à la police morale de l'EI

L'avocat de Mélina Boughedir a déclaré lors de son procès en Irak qu'elle "n'avait pas participé à des actes de violence". Elle s'est également présentée comme une "femme au foyer".

Mais des sources irakiennes citées par l'agence américaine Associated Press affirment que Mélina Boughedir a été membre des brigades féminines de la police morale du groupe Etat islamique, Diwan al-Hisba. Quelle était la mission de ce groupe ? France 2 a interrogé en octobre 2017 une femme qui était membre de cette police des mœurs, près de Mossoul. "Je devais arrêter les femmes qui respectaient mal la loi islamique. Qui mettaient mal leur voile ou ne portaient pas de gants, ni de chaussettes", avait-elle expliqué.

Elle est visée par une information judiciaire en France

Mélina Bougedir est visée par un mandat de recherche diffusé dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en France, a appris franceinfo de source proche du dossier lundi. L'information judiciaire est ouverte pour "association de malfaiteurs terroriste".

Après un passage dans un centre de rétention en Irak, elle sera expulsée vers la France, où elle sera placée en garde à vue dès son arrivée à Paris, a appris franceinfo. Deux personnes des forces spéciales françaises vont l'escorter. Mélina Bougedir sera sous le contrôle de la France une fois dans l'avion.