Aude : ce que l'on sait de la prise d'otages dans un supermarché qui a fait au moins un mort

Plusieurs personnes se trouvent dans un Super U situé à Trèbes, à quelques kilomètres de Carcassonne.

Tension maximale dans l'Aude. Un homme armé s'est retranché, vendredi 23 mars, avec des otages, dans un supermarché Super U de Trèbes, a indiqué le parquet. Cette commune se trouve à 8 kilomètres de Carcassonne, où des CRS ont été visés par des tirs quelques minutes plus tôt, dans la matinée.

Des coups de feu dans un Super U

Selon les premiers éléments de l'enquête, un homme "a pénétré vers 11h15 dans ce supermarché Super U et des coups de feu ont été entendus", a précisé une source du dossier. Une à deux personnes ont été touchées par balles, selon la gendarmerie, et il y aurait au moins un mort d'après un bilan. "On a malheureusement une présomption de décès, mais on ne peut pas faire venir de médecin sur place pour le vérifier", a déclaré à l'AFP le général Jean-Valéry Lettermann.

Le preneur d'otages s'est revendiqué de l'Etat islamique

Le preneur d'otages s'est revendiqué du groupe Etat islamique, a indiqué le parquet de Carcassonne. Un témoin a déclaré que l'auteur des coups de feu avait crié "Allah Akbar" en rentrant dans le supermarché, indique-t-on de source proche du dossier. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête.

Selon les informations de franceinfo, les enquêteurs pensent avoir identifié le preneur d'otages, un homme connu des services de renseignement, fiché au FSPRT (Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste).

Le GIGN, la BRI et le Raid sont sur place

L'antenne du GIGN de Toulouse est arrivée sur place, avec le soutien du Raid et de la BRI, et trois hélicoptères survolent la zone. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, en déplacement vendredi matin dans le Rhône où il assistait au baptême de la promotion des commissaires de police, suit la situation "avec attention", a indiqué le ministère de l'Intérieur. Il doit se rendre sur place dans l'après-midi, a annoncé le Premier ministre, Edouard Philippe, depuis Mulhouse. "Toutes les informations dont nous disposons au moment où je vous parle laissent à penser qu'il s'agirait d'un acte terroriste", a-t-il déclaré.

Un CRS a été touché par des coups de feu quelques minutes plus tôt

Les deux attaques semblent liées. Quelques minutes avant cette prise d'otages, un CRS rentrant d'un footing avec plusieurs collègues a été blessé par balle à Carcassonne par un homme armé qui a pris la fuite. Sa voiture a été retrouvée sur le parking du supermarché de Trèbes, selon les informations de France 2.

Les CRS n'étaient pas armés. "C'est une compagnie de CRS de Marseille, en déplacement à Carcassonne, qui a été visée", précise à franceinfo une source policière. "Ils se sont tout de suite mis au sol, mais l'un d'entre eux a été touché à l'épaule", souligne cette source. Son pronostic vital "n'est pas engagé", a précisé Edouard Philippe.