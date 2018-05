Pourquoi l'Iran et Israël s'affrontent-ils en Syrie ?

Les échanges de roquettes et de missiles entre Israël et l'Iran, sur le plateau du Golan, font craindre le pire. Franceinfo vous explique les causes de cette escalade militaire entre les deux pays ennemis.

Des blindés de l'armée israélienne sont déployés sur le plateau du Golan, jeudi 10 mai. (MENAHEM KAHANA / AFP)