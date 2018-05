Pour la première fois, Israël et l'Iran s'affrontent directement en Syrie

Des tirs croisés de missiles et de roquettes ont touché des cibles militaires syriennes, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Deux ennemis s'affrontent en Syrie. Pour la première fois, des tirs de roquettes directement attribués à l'Iran ont visé des positions israéliennes, provoquant une vigoureuse riposte de l'Etat hébreu, jeudi 10 mai. Après des semaines de crispations, les premières lignes militaires sur la partie du Golan, occupé par Israël, ont essuyé un barrage d'une vingtaine de projectiles et roquettes déclenché, selon l'armée israélienne, par les forces iraniennes. Les tirs n'ont pas fait de victimes et ont causé des dégâts limités, selon l'armée israélienne qui a en retour déclenché "une action contre des objectifs iraniens en Syrie", selon un porte-parole.

De fortes détonations ont été entendues à Damas. La télévision a retransmis en direct des images de la capitale syrienne montrant des projectiles lumineux dans le ciel et plusieurs missiles détruits, selon elle, par les systèmes anti-aériens syriens. Certains missiles israéliens ont touché des bases militaires syriennes ainsi qu'un dépôt d'armes et un radar militaire, a rapporté l'agence officielle syrienne Sana. Les batteries anti-aériennes syriennes ont abattu des dizaines de missiles israéliens, a-t-elle affirmé.

Accès de fièvre ou début d'une escalade redoutée depuis des semaines ? L'animosité entre Israël et l'Iran a grandi récemment après plusieurs opérations attribuées à l'armée israélienne contre des intérêts iraniens en Syrie. Et ces tensions ont été ravivées par les incertitudes autour de l'accord nucléaire conclu en 2015 et dénoncé par le président américain Donald Trump.