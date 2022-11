Iran : l'armée annonce avoir fabriqué un missile balistique hypersonique

Ce type de missile est facilement manoeuvrable et vole à basse altitude dans l'atmosphère, ce qui rend leur trajectoire peu prévisible et leur interception difficile.

L'arme évolue à des vitesses supérieures à 6 000 kilomètres à l'heure, soit cinq fois la vitesse du son. L'Iran a affirmé jeudi 10 novembre avoir fabriqué un missile hypersonique. Il "peut contrer les boucliers de défense anti-aérienne", a déclaré le général Amirali Hajizadeh, le commandant de la force aérospatiale des gardiens de la révolution, l'armée idéologique de l'Iran.



"Il pourra traverser tous les systèmes de défense antimissile et je ne pense pas qu'il existera avant des décennies une technologie pour y faire face", a-t-il assuré, cité par l'agence Fars. A l'inverse des missiles balistiques, il vole à basse altitude dans l'atmosphère et est manoeuvrable, ce qui rend leur trajectoire peu prévisible et leur interception difficile.

La Russie en avance

"Le cœur de notre travail est le nucléaire, mais bien sûr rien ne peut être pris isolément, a déclaré Rafael Grossi, le directeur général de l'AIEA à l'AFP, lors d'un entretien en marge de la COP27 à Charm el-Cheikh, en Egypte. Nous voyons toutes ces annonces qui renforcent les inquiétudes, renforcent l'attention du public concernant le programme nucléaire iranien". Il a cependant ajouté que cette annonce ne "devrait pas avoir d'influence" sur les négociations autour du programme nucléaire de l'Iran.

La Russie, la Corée du Nord et les Etats-Unis ont annoncé en 2021 avoir procédé à des essais de missiles hypersoniques, ravivant les craintes d'une nouvelle course aux armements. Mais Moscou a pris une longueur d'avance, en affirmant en mars avoir utilisé cette arme en Ukraine, quelques semaines après le début de l'invasion le 24 février.