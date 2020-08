Liban : ce que l'on sait des explosions survenues à Beyrouth qui ont fait des dizaines de blessés

Les causes de l'événement sont encore inconnues.

Deux fortes explosions ont secoué le secteur du port de Beyrouth faisant des dizaines de blessés, mardi 4 août, selon une source sécuritaire et des correspondants de l'AFP sur place. Les fortes déflagrations, qui ont eu lieu dans la zone du port et dont l'origine n'était pas connue dans l'immédiat, ont été entendues dans plusieurs secteurs de la capitale libanaise.

Quels sont les dégâts ?

Les vitres de nombreux immeubles et magasins ont volé en éclats et d'épais nuages de fumée orange s'élèvent au dessus de la capitale. Presque toutes les vitrines des magasins des quartiers de Hamra, Badaro et Hazmieh ont volé en éclats tout comme les vitres des voitures. Des voitures ont été abandonnées dans les rues, avec leurs airbags gonflés.

Ahmad M. Yassine était dans sa voiture à Dahieh, dans la banlieue sud de Beyrouth, lorsque l’explosion a eu lieu. “Tout d’un coup, ma voiture a sauté des mètres en avant”, raconte-t-il à franceinfo, qui l'a contacté sur les réseaux sociaux. “Il a plu partout des débris de verre venant des maisons et des magasins alentour ! C’était horrible, beaucoup de personnes sont blessées et les magasins sont détruits”. Le souffle a été tel que des dégâts ont été constatés au domicile d'un habitant du quartier d'Hamra, à 6 kilomètres du port

Je n’ai pas vu l’explosion, mais bien évidemment je l’ai sentie et entendue. Au début on aurait cru à un tremblement de terre. Puis l’explosion a cassé la porte de mon appartement.Pablo Percelsi, du Comité International de la Croix Rouge à Beyrouth à franceinfo

Quelle est la situation sur place ?

Le secteur du port a été bouclé par les forces de sécurité, qui ne laisent passer que la defense civile, les ambulances et les camions des pompiers. Journalistes ont été interdits d'accès, a constaté un correspondant de l'AFP. Aux abords du quartier du port, les destructions sont totales. La Croix-Rouge libanaise annonce avoir déjà dépêché plus de 30 équipes.

Les dégâts dans le port de Beyrouth où une explosion a eu lieu le 4 août 2020. (REUTERS)

Les médias locaux ont diffusé des images de personnes coincées sous des décombres, certains couverts de sang. Selon des correspondants de l'AFP, de nombreux habitants blessés marchent dans les rues vers des hôpitaux. Dans le quartier d'Achrafieh, des blessés se ruent vers l'Hôtel-Dieu. Devant le centre médical Clémenceau, des dizaines de blessés dont des enfants attendaient d'être admis.

Le média LBC a cité (en anglais) le ministre de la Santé selon lequel l'explosion a fait un "très grand nombre de blessés" et d'importants dégâts. La chaîne de télévision Al Mayadeen évoque pour sa part des centaines de blessés.

Quelle est l'origine du drame ?

Selon des informations préliminaires de médias locaux, l'explosion serait le résultat d'un incident au port de Beyrouth, mais pour le moment, les circonstances et détails sur les explosions restent encore inconnus.