Liban : vers une pénurie alimentaire ?

Les autorités libanaises estiment que 300 000 habitants seraient ce mercredi 5 août sans logement. Que va-t-il se passer pour eux, et comment vont-ils être pris en charge ? "Une partie d'entre eux vont être relogés dans des établissements d'urgence, notamment des lieux de culte, qui ouvrent leurs portes pour accueillir ceux qui en ont besoin. Mais la majorité des Libanais, heureusement, seront logés chez leurs familles ou chez des proches, en dehors de la capitale."

L'état d'urgence décrété

En effet, la ville de Beyrouth reste dangereuse. L'armée a d'ailleurs déclaré l'état d'urgence dans certains quartiers, les plus touchés, car des immeubles risquent encore de s'effondrer, comme le rapporte la journaliste Chloé Domat. "On craint également un risque de pénurie. Il faut savoir que le Liban importe plus de 80% de ce qu'il consomme, notamment les denrées alimentaires", rajoute la journaliste.