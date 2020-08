DIRECT. Explosions à Beyrouth : 2 750 tonnes de nitrate d'ammonium à l'origine du drame selon le gouvernement

Ce qu'il faut savoir

Corps gisant au sol, immeubles dévastés, carcasses de voitures... Deux énormes explosions dans le port de Beyrouth (Liban) ont fait, mardi 4 août, au moins 78 morts et 3 700 blessés, et provoqué des scènes de dévastation et de panique dans la capitale libanaise, déclarée ville "sinistrée".

Le nitrate d'ammonium à l'origine du sinistre. Le Premier ministre Hassan Diab a affirmé que ces déflagrations étaient notamment dues à l'explosion de quelque 2 750 tonnes de nitrate d'ammonium, substance qui entre dans la composition de certains engrais mais aussi d'explosifs. Ce produit a déjà causé plusieurs accidents industriels, dont l'explosion de l'usine AZF à Toulouse.

Une explosion enregistrée par les appareils sismiques. Les immeubles ont tremblé et les vitres ont été brisées à des kilomètres à la ronde. Le souffle a été ressenti jusque sur l'île de Chypre, à plus de 200 km. Dans la soirée, l'institut américain de géophysique (USGS) basé en Virginie a précisé que ses capteurs avaient enregistré l'explosion comme un séisme de 3,3 sur l'échelle de Richter.

La France envoie du matériel et des hommes. La France a annoncé l'envoi d'un détachement de la sécurité civile et de "plusieurs tonnes de matériel sanitaire" à Beyrouth, ainsi que l'arrivée d'urgentistes à Beyrouth "au plus vite".