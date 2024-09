Les responsables "devront rendre des comptes" : selon l'ONU, les explosions au Liban de bipers et de talkies-walkies sont contraires au droit international

Des centaines de bipeurs et talkies-walkies utilisés par le Hezbollah ont explosé à travers le Liban mardi et mercredi lors d'une attaque sans précédent ayant fait 37 morts et plus de 3 500 blessés.

Un droit international bafoué ? Une nouvelle vague d'explosions d'appareils de transmission du Hezbollah a eu lieu mercredi 18 septembre. Cette fois ce sont les talkies-walkies utilisés par la milice chiite qui ont été visés après une première vague d'explosions de bipeurs la veille. Ces explosions ont fait 37 morts et plus de 3 500 blessés, selon un nouveau bilan le ministère libanais de la Santé.

Israël a été immédiatement désigné comme responsable de l'attaque que ce soit par le Hezbollah ou des spécialistes des questions militaires et du renseignement. L'État hébreu n'a pas commenté ces explosions. Le symbole d'une gêne d'Israël ? Car cette impressionnante opération pose question sur les limites des pratiques de la guerre et le respect du droit international.

Les "objets civils" ne doivent pas être transformés en armes, a insisté devant la presse mercredi le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres alors qu'il était interrogé sur les explosions simultanées de bipeurs. "Il est très important qu'il y ait un contrôle efficace des objets civils, de ne pas les transformer en armes. Cela devrait être une règle pour tout le monde dans le monde, que les gouvernements devraient être capables d'appliquer", a déclaré Antonio Guterres.

"Une violation du droit international des droits de l'homme"

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, est allé plus loin dans un communiqué publié mercredi estimant que les responsables de l'attaque "devront rendre des comptes" car "le ciblage simultané de milliers de personnes, qu'il s'agisse de civils ou de membres de groupes armés, sans savoir qui était en possession des engins ciblés, où ils se trouvaient et dans quel environnement ils se trouvaient au moment de l'attaque, constitue une violation du droit international des droits de l'homme et, dans la mesure où il est applicable, du droit international humanitaire."

Les explosions de ces appareils de communication "sont choquantes et leur impact sur les civils est inacceptable ; la peur et la terreur qui en découlent sont profondes", a dénoncé Volker Türk. "En cette période extrêmement instable, j'appelle tous les Etats influents dans la région et au-delà à prendre des mesures immédiates pour éviter une nouvelle aggravation des conflits actuels", a-t-il ajouté, estimant "qu'il est grand temps que les dirigeants viennent au secours du droit de tous à vivre en paix et en sécurité".

Volker Türk réclame une "enquête indépendante, sérieuse et transparente" sur les événements pour trouver les commanditaires et les exécutants.