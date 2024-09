Direct Guerre au Proche-Orient : le leader du Hezbollah libanais doit s'exprimer, après la vague d'explosions meurtrières d'appareils de transmission

Prise de parole attendue. Le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, doit s'exprimer jeudi 19 septembre à 16 heures, heure de Paris, sur la série d'explosions qui a eu lieu depuis mardi dans le pays. Une première attaque de bipeurs, qui a eu lieu mardi, a causé la mort d'au moins 12 morts et 2 800 blessés. Pour le moment, Israël n'a fait aucun commentaire, alors que le chef de la diplomatie libanaise, Abdallah Bou Habib, a estimé que cette première attaque pourrait être le présage d'une guerre plus large au Moyen-Orient. Suivez notre direct.

Nouvelles explosions meurtrières. Des talkies-walkies ont explosé et ont fait 20 morts et plus de 450 blessés, mercredi 18 septembre, selon le dernier bilan du ministère de la Santé. Ces détonations ont eu lieu dans la banlieue de Beyrouth, ainsi que dans le sud et l'est du Liban, d'après les autorités.

Des appareils plus fabriqués depuis "une dizaine d'années". Le fabricant japonais Icom a déclaré jeudi, après enquête, qu'il avait cessé de produire "il y a une dizaine d'années" les talkies-walkies soupçonnés d'avoir fait explosion mercredi, tuant des membres du Hezbollah. "Le IC-V82 est une radio portable qui a été produite et exportée, y compris au Moyen-Orient, de 2004 à octobre 2014 (...) Depuis lors, elle n'a pas été expédiée par notre société", a déclaré Icom dans un communiqué.

Inquiétudes de la communauté internationale. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a condamné mercredi ces "attaques", se disant "extrêmement préoccupé" par la situation. L'ONU a déploré une "escalade extrêmement inquiétante" et Washington a mis en garde contre toute "escalade". Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence vendredi pour discuter de cette série d'explosions..