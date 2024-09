Guerre au Proche-Orient : neuf morts et 300 blessés dans une vague d'explosions de talkies-walkies du Hezbollah

Nouvelles explosions meurtrières d'appareils de transmission du Hezbollah au Liban. Des talkies-walkies ont explosé et ont fait neuf morts et plus de 300 blessés, mercredi 18 septembre, d'après le ministère de la Santé du pays. Ces détonations ont eu lieu dans la banlieue sud de Beyrouth, ainsi que dans le sud et l'est du Liban, ont annoncé les autorités. Cette attaque intervient au lendemain des explosions de bipeurs, qui ont fait douze morts et au moins 2 750 blessés, selon le ministère de la Santé libanais.

Cette vague d'explosions de talkies-walkies a eu lieu au moment où se déroulaient les obsèques de quatre membres du Hezbollah tués la veille dans l'explosion de bipeurs. De quoi semer la panique pendant les funérailles, de nombreuses personnes se précipitant pour se mettre à l'abri, selon des images de l'AFPTV.

Israël n'a pas commenté ces attaques, quelques heures après l'annonce par ce pays qu'il étendait les objectifs de la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza à sa frontière nord avec le Liban. Dès le début de la guerre à Gaza en octobre 2023, le Hezbollah a ouvert un front à la frontière avec Israël disant soutenir le Hamas. Depuis, les échanges de tirs meurtriers sont quasi-quotidiens, entraînant le déplacement de dizaines de milliers d'habitants des deux côtés de la frontière.