Guerre au Proche-Orient : pour Israël, "le centre de gravité" de la guerre "se déplace vers le nord"

Israël s'exprime sur la guerre au Proche-Orient, mais pas sur les explosions de bipeurs et talkies-walkies. Le "centre de gravité" de la guerre "se déplace vers le nord", a déclaré, mercredi 18 septembre, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, en référence au front avec le Hezbollah libanais, par comparaison avec les combats contre le Hamas palestinien dans la bande de Gaza. "Nous n'avons pas oublié les otages [retenus à Gaza] et nous n'avons pas oublié nos missions dans le sud", a souligné Yoav Gallant.

"Nous sommes au début d'une nouvelle phase de la guerre, qui exige de notre part courage, détermination et persévérance", a-t-il ajouté. "Notre devoir nous engage, et nous menons nos tâches simultanément" au nord et au sud. Pour lui, la "tâche" d'Israël est "claire" : "Assurer le retour des habitants du nord sains et saufs chez eux". Ses propos ont été repris par le Premier ministre, Benyamin Nétanyahou, et le chef d'état-major israélien, le général Herzi Halevi, dans des déclarations séparées. "Nous ramènerons les habitants du nord chez eux en toute sécurité", a notamment promis Benyamin Nétanyahou.

Ces prises de parole des dirigeants israéliens interviennent alors que le Liban est secoué depuis deux jours par une vague d'explosions d'appareils de transmission utilisés par le Hezbollah. Mercredi, l'explosion de talkies-walkies a fait 14 morts et plus de 450 blessés dans les bastions du mouvement libanais, selon les autorités. Mardi, c'est celle de bipeurs qui a fait 12 morts et environ 2 800 blessés au Liban. Les autorités israéliennes n'ont fait aucun commentaire sur ces explosions.