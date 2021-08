Liban : la France promet à la population 100 millions d'euros de "nouveaux engagements", un an après les explosions à Beyrouth

Le président Emmanuel Macron a assuré qu'il n'y aurait "aucun chèque en blanc au bénéfice du système politique libanais" et que ces aides bénéficieraient à la population libanaise.

Emmanuel Macron a ouvert mercredi 4 août une visioconférence internationale consacrée au Liban, un an jour pour jour après la double explosion au port de Beyrouth qui a ravagé une grande partie de la capitale. Le chef de l'Etat a réuni les principaux acteurs de la communauté internationale pour apporter une nouvelle aide d'urgence aux Libanais et faire pression sur les responsables de l'impasse politique. Il a promis à cette occasion une aide, avec notamment 100 millions d'euros de "nouveaux engagements, en appui direct à la population".

Le président français a de nouveau condamné sévèrement les dirigeants libanais, évoquant des "dysfonctionnements injustifiables". Il a par ailleurs réclamé l'aboutissement de l'enquête sur l'explosion au port, dont les conclusions n'ont pas encore été rendues, un an après la catastrophe

Paris va envoyer 500 000 doses de vaccins

L'aide financière déployée portera notamment sur l'éducation, les besoins alimentaires et l'agriculture, a-t-il précisé. "La conférence d'aujourd'hui est une conférence humanitaire de soutien à la population, elle est donc inconditionnelle", a poursuivi le président. "Mais il n'y aura aucun chèque en blanc au bénéfice du système politique libanais, car il est, lui, depuis le début de la crise, et même avant défaillant", a-t-il insisté. Il a par ailleurs appelé la classe politique libanaise à ne "pas douter une seule seconde de [leur] détermination", rappelant les "mesures restrictives" déjà prises à leur encontre et le "régime de sanctions" instauré vendredi par l'UE.

Par ailleurs, la France va également envoyer dans les prochaines semaines 500 000 doses de vaccins contre le Covid-19, a annoncé Emmanuel Macron.

Selon l'Elysée, les Nations Unies évaluent à au moins 350 millions de dollars les besoins actuels du Liban dans les domaines notamment alimentaires, de l'éducation, de la santé, de l'assainissement de l'eau.