Un an après l'explosion à Beyrouth, l'enquête toujours freinée par des interventions politiques

Le 4 août 2020, une déflagration dans le port de Beyrouth avait fait 214 morts et plus de 6 500 blessés, dévastant des quartiers entiers de la capitale libanaise.

Qu'est-ce qui a provoqué la catastrophe ? Un an après l'explosion meurtrière au port de Beyrouth au Liban, aucun responsable n'a été traduit en justice et l'enquête piétine. Le 4 août 2020, la déflagration avait fait 214 morts et plus de 6 500 blessés, dévastant des quartiers entiers de la capitale libanaise.

Au moment où le juge d'instruction Tarek Bitar cherche à inculper plusieurs anciens ministres et des hauts gradés, leur immunité est mise en avant pour entraver les poursuites judiciaires. "Ils essaient tout simplement d'échapper à la justice", assène l'avocat Youssef Lahoud, qui représente plus de 1 000 victimes de l'explosion.

Malgré ces obstacles, l'enquête est "au trois quarts achevée", assure à l'AFP une source judiciaire proche du dossier. Et Tarek Bitar espère annoncer les conclusions de l'enquête "d'ici la fin de l'année".

Le cargo chargé de nitrate

En novembre 2013, le navire Rhosus, battant un pavillon moldave faisait escale à Beyrouth avec à son bord le nitrate d'ammonium. A l'époque, le navire avait été immobilisé. La cargaison avait été déchargée en 2014 et déposée dans le hangar numéro 12, entrepôt délabré. A l'abandon, le Rhosus a fini par couler en 2018.

Selon Youssef Lahoud, l'enquête a permis de dévoiler l'identité de plusieurs parties impliquées, y compris le nom du propriétaire de la compagnie maritime chargée de transporter la cargaison et le nom de la banque mozambicaine ayant financé l'opération.

Youssef Lahoud déplore toutefois que l'enquête n'ait toujours pas déterminé la cause de l'explosion. Etait-ce l'incendie ? "Si c'est le cas, comment s'est-il déclenché?", s'interroge l'avocat, pour qui rien ne permet encore d'écarter la thèse d'un "sabotage" ou d'une "attaque". Le juge Bitar souhaite mener une reconstitution sur le site de l'explosion, pour déterminer les causes de l'incendie.

Une enquête menée en France

Si les autorités libanaises ont toujours catégoriquement refusé toute enquête internationale, la France a lancé sa propre procédure puisque des Français figurent parmi les victimes. A la mi-juin, une cinquantaine d'ONG ont réclamé une enquête de l'ONU, citant "des ingérences politiques flagrantes, l'immunité des hauts responsables politiques" mais aussi "des violations de la procédure régulière".

Pour une grande partie de l'opinion publique, c'est toute la République qui doit rendre des comptes. Le 20 juillet 2020, quelques jours seulement avant le drame, le président Michel Aoun et Hassan Diab, le président du Conseil des ministres, avaient ainsi reçu un avertissement de la Sûreté de l'Etat.

Dans un rapport interne consulté par l'AFP, préparé plusieurs mois avant l'explosion, la Sûreté de l'Etat signalait que l'entrepôt contenait "des matières dangereuses" mettant en garde contre un "énorme incendie" qui pourrait "presque entièrement détruire le port". A ce jour, Hassan Diab est inculpé et 18 personnes sont en détention dans le cadre de l'affaire.