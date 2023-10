Durée de la vidéo : 1 min

Un vol d'Air France va rapatrier des Français depuis Israël, jeudi, dans l'après-midi. Certains ressortissants prioritaires ont été sélectionnés pour embarquer.

A l'aéroport de Ben-Gourion à Tel-Aviv (Israël), des Français tentent, depuis six jours, de quitter le pays en guerre contre le Hamas. Un couple de Parisiens avec deux enfants en bas âge a été sélectionné pour embarquer dans le vol spécial qui partira de Tel-Aviv, jeudi 12 octobre dans l'après-midi. Ils partiront de Tel-Aviv à 16h40, pour une arrivée à 20h35 à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. "Tous les vols ont été annulés, on n'arrivait pas à avoir un vol de retour", racontent-ils.

Une vacancière, qui a passé des jours cloîtrée, ne comprend pas le délai de mise en place de ce vol. "Les Espagnols sont rentrés, les Brésiliens, les Vénézuéliens... Tout le monde a été rapatrié et nous, il n'y a qu'un vol", déplore-t-elle. L'avion d'Air France transportera 380 passagers. Parmi les personnes prioritaires figurent le personnel de l'ambassade et du consulat, ainsi que les ressortissants français les plus vulnérables, touristes ou résidents en Israël.

Les ressortissants les plus vulnérables prioritaires

Un couple rencontré par France 2, qui souffre de problèmes de santé, ne figure pas parmi les passagers du jour. "J'ai des médicaments spéciaux à prendre, raconte l'épouse. Pour l'un d'eux, comme je n'en ai presque plus, je n'en prends qu'un jour sur deux au lieu de tous les jours."

D'autres vols de rapatriement vers Paris sont annoncés vendredi 13 et samedi 14 octobre. "Les personnes vulnérables [mineurs isolés et femmes enceintes en particulier], en situation de handicap ou en situation médicale présentant une urgence particulière, seront prioritaires", précise le Quai d'Orsay, qui assure travailler "avec Air France à la reprise de ses vols commerciaux dès que possible".

Un second vol est prévu au départ de Tel-Aviv vendredi à 16h30 pour une arrivée à Paris à 22h20, a souligné, jeudi, la compagnie aérienne. La desserte régulière de Tel-Aviv reste "suspendue jusqu'à nouvel ordre".