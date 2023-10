Alimentation : des leçons de cuisine à l'école

Durée de la vidéo : 2 min

Des élèves de CE2 ont participé à un atelier de cuisine, jeudi 12 octobre. Le but est de leur apprendre à consommer des produits sains, mais aussi à apprécier les légumes.

Jeudi 12 octobre, dans une école parisienne, des élèves de CE2 découvrent l'art culinaire. L'association "L'école comestible" les initie au goût et à savoir choisir de bons produits tout en se faisant plaisir. Ils apprennent à distinguer les légumes. Le but de ces ateliers est d'être moins dépendant des produits transformés et riches en sucre. "Ils apprennent à bien manger, mais pas uniquement pour eux, pour leur santé, mais également pour valoriser le travail de nos agriculteurs, de nos producteurs", explique Eloïse Jerrain, coordinatrice de "L'école comestible Paris".

Des élèves heureux de leur apprentissage

Les enfants épluchent, découpent et mélangent les produits. Un papa participe à l'atelier. "Le rôle de l'école c'est d'éduquer les enfants et d'ouvrir leur regard", assure Eléa Molmeret, professeure à l'école Picpus à Paris. Les enfants peuvent ensuite goûter. "On déguste des nouvelles choses qu'on ne connaît pas et ça fait plaisir", affirme Yoram, 8 ans.