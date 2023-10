Direct Attaque contre Israël : la Croix-Rouge en contact avec le Hamas pour la libération des otages israéliens

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé, jeudi 12 octobre, être en contact avec le Hamas et les autorités israéliennes pour œuvrer à la libération des otages israéliens. "En tant qu'intermédiaire neutre, nous sommes prêts à effectuer des visites humanitaires ; faciliter la communication entre les otages et les membres de leur famille ; et pour faciliter toute éventuelle libération", a souligné dans un communiqué le directeur régional du CICR pour la région Proche et Moyen-Orient. La prise d'otages est interdite par le droit international humanitaire et toute personne détenue doit être immédiatement libérée, a-t-il rappelé. Le CICR implore par ailleurs "les deux parties de réduire les souffrances des civils". Suivez notre direct.

Le bilan à Gaza monte à 1 200 morts. "Le nombre de martyrs atteint environ 1 200 personnes et le nombre de blessés environ 5 600 personnes", a déclaré dans une allocution un porte-parole du ministère palestinien de la Santé. Dans un nouveau bilan revu à la hausse, après la multiplication des bombardements israéliens sur l'enclave palestinienne contrôlée par le mouvement islamiste Hamas.

Plus de 338 000 déplacés dans la bande de Gaza. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont été contraintes de fuir leur domicile dans l'enclave palestinienne, en état de siège et pilonnée par l'armée israélienne, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU.

Joe Biden demande à Israël de respecter le droit de la guerre. Joe Biden a demandé mercredi à Israël de respecter "le droit de la guerre" dans sa riposte à l'attaque du Hamas sur son territoire. "Une chose que j'ai dite [au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu], c'est qu'il est vraiment important qu'Israël, avec toute la colère et la frustration (...) qui existent, agisse selon le droit de la guerre", a déclaré le président américain.