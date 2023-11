Guerre Hamas-Israël : trois questions sur la "conférence humanitaire" organisée à Paris

Cette réunion rassemble des chefs d'Etat, organisations internationales et ONG. Le but est d'agir "de manière concrète en faveur des populations civiles palestiniennes", précise le ministère des Affaires étrangères.

Temps de lecture : 2 min

Alors que les combats entre le Hamas et l'armée israélienne se poursuivent depuis plus d'un mois dans la bande de Gaza, la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne reste toujours aussi délicate. Eau, nourriture et électricité, la population gazaouie manque de tout, alerte l'ONU. "Nous avons besoin d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat", alertent plusieurs responsables onusiens.

A Paris, Emmanuel Macron réunit au Palais de l'Élysée, jeudi 9 novembre, plusieurs chefs d'Etat, agences onusiennes et ONG pour discuter de cette situation humanitaire. Franceinfo répond à trois questions sur cette "conférence humanitaire", initiée par Emmanuel Macron.

1 En quoi consiste cette conférence ?

Emmanuel Macron, a annoncé le 3 novembre l'organisation d'une "conférence humanitaire" sur le conflit qui oppose Israël au Hamas à Gaza, depuis l'attaque lancée par le mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre.

Le but de ce sommet diplomatique est de réunir les principaux pays et organisations impliqués dans la réponse humanitaire à Gaza, afin d'agir "de manière concrète" en faveur de la population palestinienne, précise le ministère des Affaires étrangères.

Ce sommet, organisé jeudi matin au palais de l'Elysée, se tient quelques heures seulement avant l'ouverture de la sixième édition du Forum de Paris pour la Paix. Cette rencontre diplomatique consacrée aux questions liées au multilatéralisme, inaugurée en 2018 lors des cérémonies de l'armistice de 1918, débute vendredi pour s'achever samedi et réunira au moins 25 chefs d'Etat et de gouvernement.

2 Quel est son objectif ?

Trois grands sujets seront au cœur des discussions, précise le ministère des Affaires étrangères : "les actions en faveur du respect du droit international", "la réponse humanitaire dans les secteurs de la santé, de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation" et "la mobilisation en soutien des agences et organisations internationales actives" dans le territoire palestinien.

Les différentes délégations présentes à Paris pourront également présenter les "initiatives déjà mises en œuvre ou prévues au profit des populations" mais aussi "évoquer leur mobilisation financière en cours et annoncer de nouveaux engagements", complète le Quai d'Orsay.

3 Quels sont les pays conviés à participer aux discussions ?

Le but n'est pas de réunir l'ensemble des parties prenantes, précise le Quai d'Orsay. Le gouvernement israélien ne sera ainsi pas présent à cette "conférence humanitaire", mais le président français Emmanuel Macron s'est entretenu mardi avec Benyamin Nétanyahou et lui reparlera à l'issue de cet événement, a fait savoir à la presse la présidence française.

Selon la diplomatie française, sont invités des pays du Moyen-Orient, du G20, ainsi que plusieurs agences de l'ONU et organisations non-gouvernementales. Parmi les chefs d'Etat invités, on retrouve ceux des pays du Maghreb, la Jordanie, l'Egypte, mais pas l'Iran, énumère le ministère des Affaires étrangères.