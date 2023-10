Guerre entre le Hamas et Israël : le portrait de Ruth, une jeune Française handicapée portée disparue

Durée de la vidéo : 1 min

Neuf Français sont toujours portés disparus depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Parmi eux, Ruth Perez, jeune handicapée qui s’était rendue au festival de musique avec son père, retrouvé mort depuis.

Un père et sa fille fusionnels et passionnés de musique électronique. C’est le souvenir que la famille d’Eric et Ruth pleurent aujourd’hui. Ils étaient ensemble au festival de musique quand les terroristes ont ouvert le feu. Le corps du père de famille franco-israélien a été retrouvé, mais pas celui de Ruth.



Une attente insupportable

L’adolescente de 17 ans lourdement handicapée est toujours portée disparue. "Un ami a vu mon père. Il essayait de s’enfuir. Mon père est mort mais personne ne sait ce que Ruth est devenue", déplore Yaaritz Perez, la sœur de Ruth. Sa grand-mère est perdue dans les hypothèses : Ruth a-t-elle été conduite à Gaza ? Est-elle morte, et son corps parmi les 200 toujours non identifiés ? Entre le deuil et l’incertitude, la vie de la famille Perez est suspendue. Sa mère et ses sœurs ne supportent plus l’attente. Les proches de Ruth sont en contact régulier avec les autorités françaises.