États-Unis : l’impossible contrôle des armes à feu

Article rédigé par franceinfo France Télévisions

La tuerie dans le Maine a rouvert le débat sur le contrôle des armes à feu aux États-Unis. Des armes de plus en plus nombreuses sur le territoire américain, mais aussi de plus en plus controversées. Deux camps s’affrontent sur ce sujet.

Restreindre l’accès aux armes, contrôler plus strictement les profils psychologiques. Des propositions inlassablement remises sur la table par le président Joe Biden et le camp démocrate, après chaque tuerie de masse. C’est le cas cette fois encore, après le meurtre de 18 personnes dans l’État du Maine, dans le nord-est du pays. Problème, aujourd’hui majoritaires à la Chambre des représentants, les républicains se réfugient inlassablement derrière le deuxième amendement de la Constitution américaine, qui autorise le port d’arme, malgré les appels au consensus bipartisan. 44 000 morts en 2022 Les initiatives de Barack Obama lors de ses deux mandats étaient déjà systématiquement bloquées au Congrès, influencé par le lobby des armes à feu, la toute puissante NRA. Les victimes des armes à feu sont de plus en plus nombreuses aux États-Unis. Avec plus de 44 000 morts en 2022, et au moins 35 000 depuis le début de l’année, selon l’organisation Gun Violence Archive.