Guerre entre le Hamas et Israël : les otages "représentent une carte politique très intéressante pour le Hamas", estime Younes Belfallah, spécialiste du Moyen-Orient

Durée de la vidéo : 7 min

Younes Belfallah, spécialiste du Moyen-Orient, était l’invité du 19/20 info, vendredi 27 octobre. Il est notamment revenu sur le sort réservé aux otages du Hamas.

"Il y a une guerre d’information, de communication concernant la question des otages qui représentent une carte politique très intéressante pour le Hamas", explique Younes Belfallah, directeur du Think Tank MedFocus, spécialiste du Moyen-Orient. En Israël, des hôpitaux se préparent à accueillir des otages.



Est-ce un signal encourageant pour les familles concernées ? "Je crois que oui. Sachant que le Hamas annonce qu’il y a des morts parmi les otages, une cinquantaine de morts. Maintenant, c’est à vérifier et je crois que ça dépend de l’opération militaire israélienne", estime le spécialiste. Selon lui, "si Israël fait une opération terrestre de grande envergure dans la bande de Gaza, ça veut dire qu’elle a fait le deuil de ses otages".

"Une volonté de sanctionner la population"

Vendredi soir, les bombardements israéliens s’intensifient sur la bande de Gaza. Est-ce les prémices de l’offensive terrestre ? Younes Belfallah répond : "L’idée de l’opération militaire terrestre a commencé depuis quelques jours. Maintenant, ce qui a retardé cette opération, c’est la visite de certains dirigeants occidentaux. (…) Je crois qu’Israël est en train de revoir sa tactique. La stratégie au départ, (…) c’est de mobiliser la population vers le sud de Gaza et de vider le nord de Gaza." Pour ce spécialiste, "on sent la vengeance" et "on sent qu’il y a une volonté de sanctionner la population de Gaza".