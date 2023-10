Vrai ou faux Que s’est-il vraiment passé durant le massacre du festival de Reim ?

Durée de la vidéo : 3 min

Samedi 7 octobre, selon les secours israéliens, au moins 260 personnes qui participaient à un festival de musique ont péri durant une attaque du Hamas. Que s’est-il réellement passé ?

Comment un festival de musique s’est retrouvé au cœur d’une attaque du Hamas ? France Télévisions a visionné plusieurs heures de vidéos amateurs, pour reconstituer le déroulé précis du drame. L’évènement se tenait le samedi 7 octobre aux abords du kibboutz de Reim, à environ 5 km de la bande de Gaza. Aux alentours de 6h30, des panaches de fumée apparaissent dans le ciel. L’attaque du Hamas débute à ce moment précis. Vers 7 heures, la musique s’est arrêtée, et la situation est confuse. Des officiers de sécurité demandent aux festivaliers d’évacuer. Plusieurs festivaliers tentent de s’échapper en voiture.

Zone quadrillée par des dizaines de combattants du Hamas

Sur la route 232, au sud du festival, un véhicule croise des combattants du Hamas. Il est 7h40. Ils ouvrent le feu une première fois, puis une seconde. Le conducteur est touché, et la voiture finira sa course plus loin. Plus au nord, d’autres véhicules sont visés par des coups de feu. Les forces de sécurité locales tentent de répliquer aux assaillants du Hamas. Les festivaliers sont nombreux à tenter leur chance à travers champ. Des dizaines de combattants du Hamas quadrillent la zone.

À 9h23, la caméra embarquée d’une voiture, située dans le festival, capture une scène : un combattant armé capture un otage. Couché près du véhicule, un homme bouge, avant d’être exécuté. Un assaillant apparaît ensuite devant la caméra. On distingue son bandeau vert, celui des combattants du Hamas. D’autres festivaliers sont enlevés. Tout au long de l’attaque, certains ont tenté de se cacher, dans des poubelles ou des buissons. En fin de journée, c’est un spectacle de désolation. Au moins 260 personnes sont mortes durant l’attaque, selon les secours israéliens.