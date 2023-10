Attaque du Hamas contre Israël : les propos de LFI divisent l'Assemblée nationale

Durée de la vidéo : 1 min

La France Insoumise refuse, mardi 10 octobre, de qualifier les actes du Hamas en Israël de terroristes. Une position qui est critiquée par les autres partis politiques.

Une minute de silence a été observée, mardi 10 octobre dans l'après-midi, à l'Assemblée nationale, pour Israël. La Première ministre a renouvelé son soutien à Israël après l'attaque du Hamas. "Rien n'excuse le terrorisme et la barbarie. Dans ces moments tragiques, je trouve choquant et désolant d'entendre des voix dissonantes jusque sur ces bancs", a-t-elle affirmé devant les parlementaires. Les Insoumis, accusés de renvoyer dos à dos le Hamas et le gouvernement israélien, sont visés.

La Nupes ne soutient pas la France Insoumise

La France Insoumise refuse toujours de qualifier les actes du Hamas de terroristes. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, a exprimé son soutien aux otages et aux civils israéliens, mais aussi à ceux qui sont tués à Gaza. Une partie de la majorité et la droite ont quitté l'Hémicycle durant son intervention. La Nupes est fracturée, puisque les communistes, les écologistes et les socialistes considèrent que la France Insoumise commet une faute politique.