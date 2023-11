Guerre entre le Hamas et Israël : la course contre la montre pour récupérer les otages

Durée de la vidéo : 1 min

Guerre entre le Hamas et Israël : la course contre la montre pour récupérer les otages Guerre entre le Hamas et Israël : la course contre la montre pour récupérer les otages - (France 2)

Article rédigé par France 2 - A. Vahramian, J. Cordier, M. Benoliel France Télévisions

En Israël, les familles d’otages se mobilisent et veulent en savoir plus sur les négociations potentielles. Alors que des échanges seraient envisagés entre Israël et le Hamas, deux corps ont été retrouvés près de l’hôpital Al-Shifa, à Gaza.

Le visage de Yehudit Weiss, 65 ans, et de Noa Marciano, 19 ans. Ces deux femmes ont été enlevées le même jour, et ramenées en Israël jeudi 16 novembre. Dans l’après-midi de vendredi, les amis soldats de Noa ont porté son cercueil. "Notre tête et notre cœur refusent d’y croire. Depuis ce samedi noir, nous n’avons aucun répit", pleure Adi Marciano, sa mère. Négociations en cours Yehudit Weiss a, comme Noa Marciano, été kidnappée au kibboutz Be’eri. Malade d’un cancer, cette assistance maternelle aurait été tuée dès le premier jour. "Pour vous, c’est déjà trop tard. Mais pour les autres familles, c’est urgent. Il faut les ramener à la maison", a déclaré le frère de Yehudit Weiss. Les dépouilles ont été retrouvées dans un bâtiment près de l’hôpital Al-Shifa (Gaza). Selon l’armée israélienne, il servirait de centre de commandement au Hamas, qui dément. Sur les otages, les négociations sont en cours. Le Hamas exigerait une trêve de cinq jours pour libérer 20 à 50 femmes et enfants. Israël refuse ce délai, et ne veut pas de libération au compte-goutte.