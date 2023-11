Polynésie : les initiatives se multiplient pour protéger l’environnement

Durée de la vidéo : 4 min

Objectif : préserver la tranquillité des baleines de l’impact humain. C’est le message affiché par la direction de l’environnement, qui émet chaque année une dérogation pour pouvoir les observer dans les eaux polynésiennes. Une obsession touristique et scientifique.

Derrière les montagnes sauvages, sillonnant les fonds azur, le bateau de Teanui Matehau traverse chaque jour le paysage. Son travail est unique : jardinier du corail. Si l’ancien caissier de supermarché a décidé d’y consacrer son temps, c’est parce que son île se meurt. À cause du réchauffement, les fonds blanchissent, faisant fuir les animaux marins. Plus de 30 000 coraux ont été mis en place par son association. D’abord sous forme de boutures.

Protection des baleines et grand nettoyage

Charles Mars scrute les flots, dans un ferry à côté du capitaine. Sa mission : repérer et protéger les baleines pour éviter la collision. Chaque année, plusieurs centaines de baleines à bosse d’Antarctique migrent entre avril et novembre pour se reproduire et mettre bas. L’occasion de les approcher, de les voir et de les écouter. L’approche finale d’un mâle chanteur se fait à coups de palmes, en silence, pour pouvoir admirer ce géant d’une quinzaine de mètres et de plus de 30 tonnes. L’association Océania a vu le nombre de baleines augmenter.

D’autres ont décidé d’aller sur les plages pour de grandes sessions de nettoyage. Les lycéens ont répondu à un appel sur les réseaux sociaux. Depuis 2006, des centaines de tonnes de déchets ont été ramassées. Si les initiatives pour protéger la biodiversité et dépolluer les eaux se multiplient, c’est parce que l’océan Pacifique reste le principal garde-manger des Polynésiens. En moyenne, ils consomment près de 54 kg de poissons par an et par personne, trois fois plus que la moyenne mondiale.