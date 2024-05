Guerre entre le Hamas et Israël : des milliers d’habitants contraints de quitter l’est de Rafah

L’armée israélienne demande à la population de l’est de Rafah d’évacuer la zone, lundi 6 mai. Ils doivent rejoindre des camps de tentes, plus à l’ouest.

Depuis le matin du lundi 6 mai, des habitants de certains quartiers de Rafah (Gaza) ont reçu des tracts écrits en arabe. Ils ont également reçu des SMS et des appels téléphoniques. "Oui, nous avons reçu ces tracts, mais je vous jure, nous ne savons pas où aller", explique l’un d’entre eux. Des familles plient leurs tentes dans le calme. Les évacuations concernent 100 000 personnes. Il s’agit d’une petite partie de la ville, la plus proche d’Israël, selon une carte communiquée par Tsahal.

16 Palestiniens tués dans la nuit

Les déplacés n’en peuvent plus. "Où voulez-vous que j’aille ? Je n’ai plus d’argent, plus rien, je suis fatiguée", déplore une habitante, des sanglots dans la voix. L’armée israélienne indique à la population de se rendre vers des camps de tentes installés ces dernières semaines plus à l’ouest. Ces évacuations annoncent-elles la grande opération d’Israël envisagée ? On ne le sait pas encore. Dans la nuit de dimanche à lundi, 16 Palestiniens sont morts, a annoncé le Hamas. Quatre soldats israéliens ont quant à eux été tués par des roquettes lancées depuis Rafah.