Visite d'État de Xi Jinping : "La France reste un pays approchable par la Chine", estime le vice-président de l'Asia Centre

À l'occasion de la visite de Xi Jinping en France, Jean-Baptiste Monnier, vice-président de l'Asia Centre, spécialiste de la Chine, est l'invité du 19/20 info, lundi 6 mai.

Pour Jean-Baptiste Monnier, vice-président de l'Asia Centre, spécialiste de la Chine, la France doit être dans un rapport de force diplomatique avec la Chine, 60 ans après la rencontre entre Mao Zedong et le général de Gaulle. Ainsi, c'est le Premier ministre qui a accueilli la délégation chinoise. "Il faut être dur et c'est une façon de le faire", affirme l'invité du 19/20 info, lundi 6 mai.

Une indépendance vis-à-vis des États-Unis

La visite d'État de Xi Jinping en France se poursuivra, mardi 7 mai, dans les Pyrénées, par une visite symbolique et personnelle avec Emmanuel Macron. Une manière de faire de la diplomatie plus douce. "La France reste un pays approchable par la Chine", estime Jean-Baptiste Monnier. "C'est le pays qui a décidé, au nez et à la barbe des Américains, en 1964, de tendre à la main à la Chine", ajoute-t-il. "On reste privilégié, on est quand même, disons alliés, mais pas alignés avec les États-Unis. On garde une certaine indépendance", conclut le vice-président de l'Asia Centre.