Agressions sexuelles : une brigade spéciale patrouille les soirs à Barcelone

À Barcelone, en Espagne, une équipe de police patrouille les soirs de fête pour lutter contre les agressions sexuelles. La présence policière rassure les femmes.

Les boîtes de nuit de Barcelone (Espagne) ouvrent leurs portes à 23 heures. Aux côtés des milliers de fêtards, des agents d’une unité pionnière patrouillent. Chaque soir, ils surveillent les quartiers les plus animés pour lutter contre les agressions sexuelles. La patrouille composée de 16 agents rassure les jeunes femmes. "En tant que femme, on court beaucoup plus de risques que les hommes. Le fait qu’il y ait la police me permet de me sentir plus protégée", assure une jeune femme.

80 % des auteurs d’agressions sexuelles identifiés à Barcelone en 2023

Ce service spécialisé fait partie d’un protocole unique en Europe. Il a été mis en place en 2018 par la ville de Barcelone. Il rassemble près de quarante établissements nocturnes, dont la plus grande boîte de nuit de la ville. Les agents de sécurité sont formés pour détecter les situations à risque. En 2023, la police de Barcelone a réussi à identifier plus de 80% des auteurs d’agressions sexuelles.