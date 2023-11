Guerre entre le Hamas et Israël : Benyamin Netanyahu promet des pauses humanitaires

Durée de la vidéo : 1 min

Alors qu'Israël continue de bombarder la bande de Gaza, vendredi 10 novembre, Benyamin Netanyahu, Premier ministre israélien, a promis des pauses humanitaires afin de "faciliter le passage en toute sécurité des civils hors de la zone de combat".

35 jours après les attaques du Hamas, Israël continue de bombarder la bande de Gaza, vendredi 10 novembre. Des frappes aériennes puissantes qui sèment la terreur parmi les populations civiles. De son côté, Benyamin Netanyahu continue de rejeter les appels à un cessez-le-feu, mais promet des pauses humanitaires. "Dans des endroits précis et pendant une période donnée, quelques heures ici, quelques heures là, nous voulons faciliter le passage en toute sécurité des civils hors de la zone de combat", a indiqué le Premier ministre israélien.

Des gestes insuffisants pour les Nations unies

Pour appuyer les propos de Benyamin Netanyahu, l'armée israélienne a publié une vidéo de propagande qui montrerait l'annulation de frappes. "On dirait qu'il y a des civils d'âges différents ici. Il faudra peut-être passer à la prochaine cible", entend-on dire un soldat. Des gestes insuffisants pour l'ONU, alors que des milliers de civils continuent de fuir le nord de la bande de Gaza. "Nous devons intensifier nos efforts pour aider et protéger les civils à Gaza", a déclaré Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies. À ce jour, plus d'1,5 million de Gazaouis ont été déplacés à cause de la guerre.