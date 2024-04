Guerre entre Israël et le Hamas : la libération des otages réclamée lors d'une manifestation à Paris

Six mois de guerre et d'attente interminable pour les proches des otages enlevés lors des attaques du 7 octobre en Israël. Une manifestation réclamant leur retour s'est tenue à Paris, dimanche 7 avril.

Six mois après les attaques du 7 octobre, les manifestants parisiens restent mobilisés pour exiger le retour des personnes enlevées par le Hamas et emmenées à Gaza. "C'est important aujourd'hui d'être (là ?) parce qu'on a encore 134 otages", explique une femme. Tous font état de leur espoir de voir revenir les proches enlevés. À la tribune, dimanche 7 avril, figuraient des collectifs créés après le 7 octobre. Ils sont composés de personnalités politiques, religieuses et artistiques, toutes unies derrière le même mot d'ordre : la libération des otages et la lutte contre le terrorisme islamiste.

Trois Français parmi les otages

Certains ont hué des associations de défense des droits de l'Homme. Ils les accusent d'avoir abandonné les Israéliens. "Tout le monde devrait être avec de notre côté pour cesser cette barbarie", réclame une manifestante. Trois Français figurent encore parmi les otages. Leurs familles n'ont pas eu de nouvelles depuis le 7 octobre.