Guerre entre Israël et le Hamas : l'État hébreu prépare son offensive terrestre à Rafah

Le gouvernement israélien l'assure : le lancement de l'offensive terrestre à Rafah (bande de Gaza) n'est plus qu'une question de temps. "Nous pensons avoir détruit au moins 18 ou 19 des 24 bataillons du Hamas, et les 4 bataillons qui restent à Rafah ne peuvent pas être protégés d'Israël. Ils seront attaqués", a indiqué David Mencer, porte-parole du gouvernement israélien. Plus d'1,4 million de Palestiniens ayant fui la guerre vivent dans cette ville du sud de la bande de Gaza. D'après des sources égyptiennes, Israël se préparerait à évacuer certains d'entre eux vers Khan Younès, une ville distante de trois kilomètres.

Pour les ONG, l'offensive devrait causer de lourdes pertes civiles

Pour de nombreuses ONG, il sera impossible pour beaucoup de quitter Rafah, et l'offensive devrait causer de lourdes pertes civiles. Les pays occidentaux, États-Unis en tête, ont demandé à Israël de ne pas attaquer Rafah. Mais dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 avril, l'armée israélienne a intensifié ses frappes aériennes, tuant au moins six Palestiniens. Un prélude probable à l'offensive terrestre, avant l'évacuation des civils dans cette ville du Sud, frontalière de l'Égypte, et considérée par l'État hébreu comme le dernier bastion du Hamas.