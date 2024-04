Discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne : un président en campagne ?

Jeudi 25 avril, à la Sorbonne, à Paris, Emmanuel Macron a livré sa vision de l'Europe, qu'il veut "souveraine" et "puissante". Que faut-il en retenir ?

L'Europe, à un moment décisif, "un point de bascule". Il s'agit de la vision du chef de l'État, qui met en garde dès le début de son discours prononcé jeudi 25 avril à la Sorbonne, à Paris. "Notre Europe, aujourd'hui, est mortelle", a-t-il déclaré. Face à des règles du jeu qui ont changé, selon lui, Emmanuel Macron a fermement affiché sa volonté que l'Europe reprenne le contrôle dans plusieurs domaines : économique, alimentaire ou encore défensif.

"Nous ne sommes pas armés"

"Nous ne sommes pas armés face au risque qui est le nôtre", a poursuivi le président. Des européens qu'Emmanuel Macron souhaite voir davantage protégés, en particulier les plus jeunes, menacés selon lui par les écrans. À six semaines des élections européennes, alors que dans les sondages, l'écart se creuse entre Renaissance et le Rassemblement national, le chef de l'État s'est également montré offensif. Les propos alarmistes et en même temps optimistes d'Emmanuel Macron pousseront-ils certains électeurs à se mobiliser le 9 juin prochain ?