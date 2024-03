Direct Guerre au Proche-Orient : des prisonniers palestiniens libérés par Israël ont vécu un "calvaire", selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés

De nombreux prisonniers palestiniens libérés par Israël sont revenus "traumatisés" dans la bande de Gaza après avoir subi "un calvaire", a déclaré, lundi 4 mars le dirigeant de l'agence de l'ONU pour les réfugiés (UNRWA). Philippe Lazzarini a aussi assuré qu'il existe un rapport interne de l'agence, non rendu public, portant sur "des centaines de prisonniers libérés" par Israël, via le point de passage de Kerem Shalom. L'agence avait, plus tôt dans la journée, accusé les autorités israéliennes d'avoir commis des actes de "torture, des mauvais traitements, des abus et de l'exploitation sexuelle" à l'encontre de certains de ses employés arrêtés dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Suivez notre direct.

L'armée israélienne dément les accusations de l'UNRWA. Dans un communiqué, l'armée dénonce "les accusations générales et non fondées concernant des abus sexuels de détenus dans des établissements des forces armées israéliennes". Elle accuse aussi l'UNRWA d'employer "plus de 450 terroristes" du mouvement islamiste Hamas et d'autres organisations dans la bande de Gaza. Plus tôt dans la journée, le ministre des Affaires étrangères israélien avait rappelé sur son compte X son ambassadeur aux Nations unies pour dénoncer le "silence" du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres sur les violences sexuelles présumées du Hamas lors des attaques du 7 octobre.

Kamala Harris dit sa "profonde inquiétude" pour Gaza. La vice-présidente américaine Kamala Harris a, dans un communiqué publié par la Maison Blanche, "exhorté Israël à prendre des mesures" pour augmenter l'entrée d'aide dans le territoire menacé de famine.

Les négociations sur une trêve se poursuivent. Pour la troisième journée consécutive, les discussions reprennent au Caire (Egypte). Les médiateurs égyptiens, américains et qataris tentent d'arracher un compromis afin d'obtenir un accord avant le début du ramadan. "Je ne cesserai pas de faire pression en faveur d’un accord garantissant la libération des otages restants détenus par le Hamas", a affirmé Joe Biden dans un tweet publié au cours de la nuit.