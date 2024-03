Ligue des champions : porté par Kylian Mbappé, le PSG écarte logiquement la Real Sociedad et rejoint les quarts de finale

Mission accomplie pour le Paris Saint-Germain. Les joueurs de Luis Enrique ont composté leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions, mardi 5 mars, en s'imposant sur le terrain de la Real Sociedad (2-1) en huitièmes de finale retour. S'appuyant sur la marge de deux buts dessinée à l'aller, le PSG a fini le travail en douchant très rapidement les espoirs des presque 40 000 supporters basques. Pris dans un nouveau tourbillon médiatique après sa sortie à la mi-temps à Monaco, Kylian Mbappé a rappelé qu'il était un grand joueur de football en marquant les deux buts de son équipe (15e, 56e).

D'abord, il était bien titulaire (et il a joué 90 minutes), même si son entraîneur a volontairement entretenu le doute la veille pour se jouer des journalistes. La myriade de questions posées sur la situation du joueur, dont le départ à l'issue de la saison ne fait plus de doute, a très rapidement été reléguée au second plan par la réalité du terrain. Kylian Mbappé n'a eu besoin que de quinze minutes pour ouvrir le score et plier l'affaire par la même occasion. Un appel en profondeur, un crochet pour s'ouvrir l'angle, une frappe enroulée et le PSG ouvrait le score.

Avant le coup d'envoi, les supporters parisiens les plus pessimistes craignaient un but rapide de la Real qui amorcerait le début d'un nouveau naufrage. Une fois n'est pas coutume, l'inverse s'est produit. Mieux, pour la première fois depuis 2016 (une éternité), le Paris Saint-Germain a remporté l'aller et le retour d'une confrontation à élimination directe en Ligue des champions. Opposé à un adversaire n'ayant jamais passé les huitièmes de finale et largement décevant depuis le mois de février (un victoire en huit matchs), le PSG a retrouvé la faculté d'assumer son statut de favori sur la scène européenne.

Les choix de Luis Enrique récompensés

Il ne s'est pas contenté d'inscrire le premier but. En contre, Kylian Mbappé y est allé de sa spéciale, course dans le dos de la défense, arrivée devant le gardien et frappe avec un pied refermé au dernier instant. Son 40e but dans la plus prestigieuse compétition européenne avec le PSG (60 apparitions). Ce n'est qu'après avoir fait le break que le club de la capitale a essuyé quelques frayeurs. Après un but annulé pour hors-jeu de l'entrant Ander Barrenetxea (64e), une frappe à bout portant de Benat Turrientes repoussée miraculeusement par Gianluigi Donnarumma (79e), les Txuri-Urdin ont sauvé l'honneur sur une reprise de volée de Mikel Merino en fin de match (89e).

Pas de quoi entacher la soirée. Luis Enrique n'aura quasiment que des motifs de satisfaction à l'issue de la soirée. Son onze de départ était pourtant le plus jeune de l'histoire du club de la capitale en C1 (23 ans et 361 jours en moyenne) et la charnière 100% gauchers et 100% Lucas (Hernandez et Beraldo) était inédite. La seule mauvaise nouvelle de la soirée restera le carton jaune récolté par Achraf Hakimi, qui sera suspendu pour le quart de finale aller, prévu le 9 ou le 10 avril. Ne reste plus qu'à connaître l'identité du futur adversaire des Parisiens. Un seul des sept prétendants est pour l'heure connu, en l'occurrence le Bayern Munich, tombeur de la Lazio.